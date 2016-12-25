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По факту крушения Ту-154 Минобороны РФ возбудило уголовное дело

25.12.2016 10:38
Следственный комитет РФ собирается расследовать причины крушения Ту-154, доставлявшего российских военных и журналистов в Сирию
По факту крушения Ту-154 Минобороны РФ возбудило уголовное дело
Фото: EPA

По факту аварии Ту-154 Министерство обороны России возбудило уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета страны-агрессора.

Дело, в частности, было открыто по ст. 351 УК России (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия).

СКР подтвердил, что самолет осуществлял плановый полет в Сирию. На нем находились восемь членов экипажа и 83 пассажира: военнослужащие российских Вооруженных сил, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии артисты и представители СМИ, в частности журналисты прокремлевского Первого канала и пропагандистского телеканала Звезда.

Как пишут российские издания, заместитель ​начальника Ансамбля песни и пляски имени Александрова при Минобороны России подтвердил информацию о нахождении коллектива на борту Ту-154 - всего 68 музыкантов. В самолете также находились трое сотрудников Первого канала - корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Дмитрий Денисов и звукооператор Александр Сойдов.

Самолет Ту-154 исчез с экрана радара через некоторое время после взлета из аэропорта Адлер, где проводил дозаправку.

Ранее стало известно, что обломки самолета нашли у 1,5 км от берега в Черном море. Также в море нашли личные вещи пассажиров.

Ведомости сообщают, ссылаясь на председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова, что причиной крушения российского военного самолета ТУ-154 в районе Сочи была техническая неисправность или ошибка пилота. Версию теракта Озеров исключает.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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