Доктор Лиза была среди пассажиров Ту-154 - муж (обновлено)

На месте крушения самолета Ту-154 Минобороны в Черном море возле Сочи уже обнаружили тела четырех погибших, сообщают СМИ

Министерство обороны подтвердило, что глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза), незаконно вывозившая детей из Донбасса в РФ, находилась на борту потерпевшего крушение Ту-154. Имя Глинки значится в списках пассажиров упавшего самолета, опубликованного на сайте министерства. Об этом пишет Дождь.

Присутствие на борту упавшего самолета Глинки подтвердил ее муж.

"Да, была", - сказал муж Глинки, отвечая на вопрос издания Сноб, находилась ли она на борту самолета в момент крушения.

По имеющимся данным, Елизавета Глинка в субботу в 23 часа была в аэропорту Чкаловский и говорила о том, что вылетает и будет утром в Латакии. Собеседник агентства уточнил, что в воскресенье она должна посетить больницу Тишрин в центре Латакии, где была полгода назад.

На сайте президентского Совета по правам человека (СПЧ) также сообщается, что Глинка была на борту потерпевшего крушение самолета.

"Мы знали, что она должна была лететь в Сирию, на авиабазу Хмеймим, чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии", - заявил глав СПЧ Михаил Федотов, слова которого приводит сайт СПЧ.

Российское агентство ТАСС сообщает со ссылкой на Минобороны РФ о том, что на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны в Черном море возле Сочи обнаружили тела четырех погибших.

Елизавета Глинка неоднократно отрицала наличие российских войск в Донбассе.

9 апреля 2015 года сообщалось, что Доктор Лиза участвовала в незаконном вывозе семерых детей из Донбасса в РФ.

В апреле 2016 года она навещала Надежду Савченко в российском СИЗО. Целью визита, по словам адвоката Николая Полозова, было дезинформировать Савченко. "Доктор Лиза" это абсолютно прокремлевский человек, и просто так она никуда ездить не будет. В данном случае речь шла, безусловно, о дезинформации Надежды, ей предлагали сидеть тихо, мотивируя это тем, что ее скоро могут освободить,", - сказал Полозов.

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