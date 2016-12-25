В зоне АТО впервые за шесть суток нет потерь - штаб АТО

Спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил об отсутствии потерь в зоне боевых действий, один военнослужащий был ранен

За минувшие сутки в зоне проведения АТО ни один украинский военный не погиб. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник во время брифинга в воскресенье, 25 декабря.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших военнослужащих не было. Впервые за последние шесть дней. Одного бойца ранило в Авдеевке", - заявил Мотузяник.

Российские гибридные войска не прекращают провокации по всей линии фронта, хотя и заметно сократили использование тяжелого вооружения, сообщает он.

"Вражеские обстрелы зафиксировано во всех направлениях. Несколько спокойнее стало на традиционно горячих точках - Светлодарской дуге, в Авдеевке и Широкино. Вчера на Луганском направлении произошел один вражеский обстрел в Желтом. Он продолжался 25 минут. На Донецком направлении боевики открывают огонь по Луганскому. Всего враг выпустил 25 снарядов", - заявил Мотузяник.

25 декабря 2016 года сообщалось, что несмотря на объявленный режим тишины, российские оккупационные войска в Донбассе за прошлые сутки 39 раз обстреляли позиции украинских военных.

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