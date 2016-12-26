СБУ: В Одесской области поймали банду лже-сотрудников Службы

Задержанных подозревают в вымогательстве больших сумм денег из местных предпринимателей, угрожая уголовным преследованием

В Управлении внутренней безопасности СБУ заявили, что разоблачили в Одесской области группу мошенников, которые выдавали себя за сотрудников Службы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

СБУ подозревает задержанных в том, что они требовали большие суммы денег у местных предпринимателей, угрожая им уголовным преследованием. Правоохранители заявили, что суммы, которые пытались получить вымогатели, достигали $150 тысяч.

Во время обысков по месту жительства предполагаемых аферистов оперативники изъяли документы и материалы, подтверждающие их противоправную деятельность.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) УК Украины. Решается вопрос об объявлении подозреваемым СБУ о подозрении и избрании меры пресечения.

22 декабря 2016 года сообщалось, что в Одесской области сотрудники СБУ перекрыли контрабандный канал поставки психотропных препаратов из Европы.

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