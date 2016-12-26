Микроавтобус Буковель-Киев попал в ДТП: погибла женщина
Микроавтобус с 12 пассажирами попал в ДТП на 163-м км автодороги Киев - Чоп, один человек погиб. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Житомирской области.
Инцидент произошел 26 декабря около 03.55 вблизи села Болярка Житомирского района. Микроавтобус Мерседес-Спринтер перевозил 12 пассажиров из Буковеля Ивано-Франковской области в Киев.
Как сообщили в полиции, водитель микроавтобуса - 27-летний житель столицы на закругленном участке дороги не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.
"В результате ДТП погибла 36-летняя киевлянка. Еще шесть пассажиров в возрасте от 27 до 49 лет получили травмы в виде ушибов, сотрясений головного мозга, закрытых черепно-мозговых травм, ссадин, гематом и политравмы", - говорится в сообщении.
Правоохранители начали уголовное производство, квалифицировав инцидент как нарушение правил безопасности дорожного движения (ч. 2 ст. 286 УК Украины).
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