Микроавтобус Буковель-Киев попал в ДТП: погибла женщина

Трагедия произошла на трассе Киев-Чоп. Как сообщили в полиции, водитель микроавтобуса на закругленном участке дороги не справился с управлением

Микроавтобус с 12 пассажирами попал в ДТП на 163-м км автодороги Киев - Чоп, один человек погиб. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Инцидент произошел 26 декабря около 03.55 вблизи села Болярка Житомирского района. Микроавтобус Мерседес-Спринтер перевозил 12 пассажиров из Буковеля Ивано-Франковской области в Киев.

Как сообщили в полиции, водитель микроавтобуса - 27-летний житель столицы на закругленном участке дороги не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

"В результате ДТП погибла 36-летняя киевлянка. Еще шесть пассажиров в возрасте от 27 до 49 лет получили травмы в виде ушибов, сотрясений головного мозга, закрытых черепно-мозговых травм, ссадин, гематом и политравмы", - говорится в сообщении.

Правоохранители начали уголовное производство, квалифицировав инцидент как нарушение правил безопасности дорожного движения (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

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