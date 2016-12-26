СБУ подозревает топ-менеджера сети супермаркетов в финпомощи ДНР

Правоохранители установили, что процент с прибыли магазинов бизнесмены платили незаконным учреждениям боевиков

Служба безопасности Украины подозревает топ-менеджера сети супермаркетов в финансировании террористической организации ДНР. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

В конце ноября сотрудники спецслужбы разоблачили в столице коммерсантов, часть бизнеса которых продолжала функционировать на временно оккупированной территории.

Правоохранители установили, что процент с прибыли магазинов бизнесмены платили незаконным учреждениям боевиков.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса, одному из топ-менеджеров коммерческой структуры сообщено о подозрении в совершении преступления.

Решением суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех бизнесменов и менеджеров, причастных к афере.

При этом СБУ не уточняет, о сети каких супермаркетов идет речь.

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