СБУ подозревает топ-менеджера сети супермаркетов в финпомощи ДНР
Служба безопасности Украины подозревает топ-менеджера сети супермаркетов в финансировании террористической организации ДНР. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
В конце ноября сотрудники спецслужбы разоблачили в столице коммерсантов, часть бизнеса которых продолжала функционировать на временно оккупированной территории.
Правоохранители установили, что процент с прибыли магазинов бизнесмены платили незаконным учреждениям боевиков.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса, одному из топ-менеджеров коммерческой структуры сообщено о подозрении в совершении преступления.
Решением суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех бизнесменов и менеджеров, причастных к афере.
При этом СБУ не уточняет, о сети каких супермаркетов идет речь.
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