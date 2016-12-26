На озере в Уганде перевернулось судно: утонула футбольная команда
На озере Альберт в Уганде перевернулось судно с футболистами местной команды и их болельщиками. Утонули, по меньшей мере, 30 человек. Об этом сообщает ВВС.
На борту переполненного судна было около 45 человек. В полиции говорят, что оно наклонилось, когда большая часть пассажиров переместились на одну сторону судна.
Спасти удалось только 15 человек.
Агентство отмечает, что похожие аварии зачастую случаются на озере Альберт и в других частях Африки. На судах перевозят слишком много пассажиров и товаров.
Офицер полиции сказал, что в этом случае большинство пассажиров были пьяны, когда садились на судно. По его словам, они пели песни и дудели в свистки.
Группа игроков и болельщиков направлялись на футбольный матч, приуроченный к Рождеству.
В ноябре в Колумбии упал самолет с футбольной командой из Бразилии.
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