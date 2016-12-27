Штаб: Боевики продолжают нарушать режим тишины - 37 обстрелов

Больше всего обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении

За минувшие сутки гибридные войска РФ продолжили нарушать режим тишины и открывали огонь 37 раз. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении по Широкино трижды огонь вели танки. В этом же направлении зафиксированы обстрелы из 122 мм артиллерии и БМП. Из минометов разных калибров боевики вели огонь по Талаковке и Широкино. Из гранатометов и крупнокаллиберных пулеметов - по Широкино, Марьинке, Павлополю и Водяному.

С целью сохранить жизнь личного состава силы АТО были вынуждены один раз открыть ответный огонь в районе Широкино.

На донецком направлении из минометов террористы вели обстрел Луганского. Из гранатометов, крупнокаллибреных пулеметов и стрелкового оружия - Авдеевки, Опытного, Южного, Зайцево и Луганского.

На луганском направлении из гранатометов была обстреляна Станица Луганская.

26 декабря боевики гибридной армии РФ в Донбассе продолжали откровенно нарушать минские соглашения, обстреляв за прошедшие сутки позиции украинских военнослужащих 33 раза.

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