В Кривом Роге задержаны подозреваемые в похищении людей: фото

В Кривом Роге полиция задержала участников преступной банды во время очередной попытки запугать и ограбить похищенных мужчину и женщину

Во вторник, 27 декабря, в Кривом Роге полиция задержала участников преступной группировки, подозреваемых в похищении людей, мошенничестве и разбойных нападениях. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Днепропетровской области.

Правоохранители задержали злоумышленников во время очередной попытки запугать и ограбить похищенных мужчину и женщину. За участниками преступной группы была установлена слежка, они были задержан с поличным.

На данный момент доказана причастность четырех участников группы к 10 преступлениям, однако они подозреваются в совершении более 30. Правоохранители также устанавливают всех пострадавших.

По словам начальника областной полиции Олега Грозя, злоумышленники действовали по следующей схеме. В 2008 году они создали четыре фирмы, которые якобы предоставляли беззалоговые кредиты. Когда человек обращался в фирму, его посылали в банк и контролировали его действия.

"Когда жертва их преступной схемы выходила из банка с крупной суммой денег, ее похищали, запугивали, избивали, отбирали все деньги и отпускали", - говорится в сообщении.

В результате обысков по месту жительства и в транспортных средствах участников было изъято 4 пистолета с патронами, 4 гранаты РГД-5 и Ф-1, бита, деньги и поддельные документы.















Фото: dp.npu.gov.ua

Все подозреваемые - ранее не судимые жители Кривого Рога в возрасте от 25 до 38 лет. Им инкриминируются уголовные правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 187 (разбой), ч.2 ст.186 (грабеж), ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.2 ст.190 (мошенничество) УК Украины.

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