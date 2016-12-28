Полиция эвакуировала людей из Trump Tower
Полиция в спешном порядке эвакуировала людей их холла Trump Tower в Нью-Йорке. Причиной стал брошенный рюкзак, в котором оказались детские игрушки, передает АР.
Пресс-секретарь полиции Нью-Йорка Стивен Дэвис сказал, что рюкзак был найден возле входа в один из магазинов башни. Взрывотехники проверили содержимое и сообщили об отсутствии угрозы.
"Нас очень быстро эвакуировали. Это была истерика. Полицейские кричали людям уходить", - сообщил журналистам очевидец Энди Мартин.
До инаугурации Trump Tower является резиденцией избранного президента Дональда Трампа. Во время эвакуации его в здании не было.
27 декабря Трамп назвал Организацию Объединенных Наций клубом, где люди собираются поговорить и хорошо провести время.
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