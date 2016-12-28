Штаб: Боевики снова увеличили количество обстрелов сил АТО
За минувшие сутки боевики 44 раза обстреляли ВСУ в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.
Террористы продолжают обстрел украинских позиций на всех направлениях.
На мариупольском направлении из 122 мм артиллерии велся обстрел Широкино. Из 120 мм и 82 мм минометов - Водяного и Широкино. Из гранатометов и сткрелкового оружия огонь открывался по Талаковке, Водянову, Марьинке, Повлополю, Широкино. Широкино также обстреливал снайпер.
На донецком направлении под огонь боевиков попали Новгородское, Луганское и Авдеевка - тут террористы вели обстрел из 120 мм и 82 мм минометов.
Из гранатометов и крупнокаллиберных пулеметов боевики обстреливали Травневое, Луганское, Зайцево, Невельское, Мирононовскому. Пивденное попало под огонь зенитных установок боевиков.
На луганском направлении из БТР, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов гибридные войска РФ обстреляли Новоалександровку и Новозвановку.
27 декабря подконтрольные РФ бандформирования 29 раз обстреляли позиции украинских военных. Огонь боевики сосредоточили на мариупольском и донецком направлении.
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