Во Львовской области автомобиль сбил насмерть двух пожилых женщин

Инцидент произошел вечером 27 декабря в Стрые. Причины трагедии в настоящее время выясняются

В Стрые Львовской области автомобиль сбил насмерть двух пожилых женщин. Об этом сообщает департамент гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.



Трагедия произошла вечером 27 декабря. Автомобиль Mitsubishi Pajero, которым управлял житель Стрыйского района, совершил наезд на двух пешеходов - 75-летнюю и 83-летнюю жительниц Стрыя. От полученных травм женщины скончались на месте.

Как отметили в ОГА, неудовлетворительные дорожные условия, которые могли привести к ДТП, не обнаружены.

Причины трагедии в настоящее время выясняются.

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