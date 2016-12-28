СБУ выявила 2 тайника с оружием и боеприпасами в зоне АТО: фото

Оперативники изъяли из тайников две реактивные противотанковые гранаты для РПГ-22, пять охотничьих ружей, 11 гранат и более 3 тыс. патронов

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили два тайника с оружием и боеприпасами в районе проведения антитеррористической операции в Широкино Донецкой области и Алексеевке Луганской области. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Оперативники спецслужбы изъяли из тайников две реактивные противотанковые гранаты для РПГ-22, пять охотничьих ружей, 11 гранат и более 3 тыс. патронов разного калибра.

Продолжаются следственные действия.

Фото: ssu.gov.ua

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