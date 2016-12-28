СБУ выявила 2 тайника с оружием и боеприпасами в зоне АТО: фото
28.12.2016 10:18
Оперативники изъяли из тайников две реактивные противотанковые гранаты для РПГ-22, пять охотничьих ружей, 11 гранат и более 3 тыс. патронов
Фото: ssu.gov.ua
Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили два тайника с оружием и боеприпасами в районе проведения антитеррористической операции в Широкино Донецкой области и Алексеевке Луганской области. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Оперативники спецслужбы изъяли из тайников две реактивные противотанковые гранаты для РПГ-22, пять охотничьих ружей, 11 гранат и более 3 тыс. патронов разного калибра.
Продолжаются следственные действия.
Фото: ssu.gov.ua
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