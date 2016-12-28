ГУР: Россия использует "гумконвои" для вывоза тел своих военных
Командование ВС РФ использует так называемые гуманитарные конвои для вывоза убитых военнослужащих на территорию РФ, чтобы скрыть участие кадровых российских военнослужащих в боевых действиях в Донбассе. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны у себя в Facebook.
"22 декабря транспортные средства 59-го так называемого гуманитарного конвоя были задействованы для вывоза из городских моргов Горловки и Макеевки на территорию России около 40 тел убитых военнослужащих ВС РФ", - говорится в сообщении.
22 декабря 2016 года колонна российских грузовиков с так называемой гуманитарной помощью для боевиков гибридной армии РФ прибыла в Донбасс. В Госпогранслужбе Украины заявили, что вместо заявленных 40 автомобилей в Украину на оккупированную территорию их заехало 46.
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