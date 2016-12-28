ГУР: Россия использует "гумконвои" для вывоза тел своих военных

Главное управление разведки сообщает, что из моргов Горловки и Макеевки только 22 декабря вывезли на грузовиках из "гумконвоя" 40 тел военных ВС РФ

Командование ВС РФ использует так называемые гуманитарные конвои для вывоза убитых военнослужащих на территорию РФ, чтобы скрыть участие кадровых российских военнослужащих в боевых действиях в Донбассе. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны у себя в Facebook.



"22 декабря транспортные средства 59-го так называемого гуманитарного конвоя были задействованы для вывоза из городских моргов Горловки и Макеевки на территорию России около 40 тел убитых военнослужащих ВС РФ", - говорится в сообщении.



22 декабря 2016 года колонна российских грузовиков с так называемой гуманитарной помощью для боевиков гибридной армии РФ прибыла в Донбасс. В Госпогранслужбе Украины заявили, что вместо заявленных 40 автомобилей в Украину на оккупированную территорию их заехало 46.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.