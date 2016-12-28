В Винницкой области полиция изъяла у мужчины 60 кг наркотиков

В Винницкой области правоохранители изъяли у мужчины около 60 кг наркотических веществ. Он говорит, что наркотики хранил для собственного употребления

Во вторник, 27 декабря, в городе Гнивань Винницкой области правоохранители разоблачили наркоторговца. Как сообщает пресс-служба областной полиции, у мужчины было изъято около 60 кг наркотических веществ.

Полиция установила, что 33-летний местный житель в собственном доме хранит и продает наркотики. В ходе обыска у подозреваемого было изъято в мешках, пакетах и коробках сухие растения конопли, марихуану, белое порошкообразное вещество, похожее на амфетамин, а также оборудование для его изготовления.

На некоторых пакетах и коробках с марихуаной было указано ее качество, отметили в полиции. Запрещенные наркосодержащие вещества хозяин хранил в жилых комнатах дома и хозяйственных помещениях.

Мужчина оправдывается, что наркотики хранил для собственного употребления. Изъятое направлено на экспертизу.



Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах). За такое правонарушение мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.