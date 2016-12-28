В Харькове Toyota столкнулась с ВАЗ: погиб 8-месячный ребенок
Вчера вечером, 27 декабря, в Харькове произошло ДТП, в результате которого погиб восьмимесячный ребенок. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
Отмечается, что авария произошла 27 декабря на окружной дороге Харькова, возле поселка Кулиничи.
"36-летний водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2102 под управлением 35-летнего жителя Дергачевского района", - говорится в сообщении.
В результате ДТП на месте происшествия погиб 8-месячный ребенок - пассажир ВАЗа. Также пострадали и были госпитализированы родители девочки.
У мужчины обнаружена закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, открытый перелом голени, у женщины - закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.
Фото: 057.ua
По данным издания 057.ua, незадолго до столкновения с ВАЗ-2102 водитель Toyota уже совершил ДТП и пытался бежать: на пути к Московской развязки Toyota якобы столкнулась с автомобилями ВАЗ 2107 и Volkswagen Caddy.
Водитель Toyota задержан, он находится в следственном изоляторе. По данным правоохранителей, в момент совершения ДТП он находился в нетрезвом состоянии.
Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.
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