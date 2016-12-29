В Киеве полиция предотвратила убийство бизнесмена

Работники Национальной полиции задержали иностранца, который за $5 тысяч заказал убийство своего конкурента по бизнесу

Работники Национальной полиции Украины задержали иностранца, который за $5 тысяч заказал убийство своего конкурента по бизнесу. Начато уголовное производство по факту подготовки заказного убийства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Киева.

Главное следственное управление совместно с департаментом уголовного розыска под процессуальным руководством Генпрокуратуры провели операцию по задержанию иностранца. Человек, используя связи в преступной среде, заказал убийство своего конкурента по бизнесу.

При выполнении убийства заказчик предложил денежное вознаграждение в размере $5тысяч.

Бизнесмен передал киллеру аванс в размере $300 - для подготовки к совершению преступления. Кроме того, заказчик предоставил исполнителю информацию о распорядке дня и фото жертвы. Также мужчина самостоятельно определил способ убийства - инсценировка разбойного нападения или квартирной кражи, во время которой жертва должна получить смертельную травму головы. Он указал и то, что убийство должно было произойти в определенный заказчиком срок, поскольку потенциальная жертва планировала уехать из города.

Полиция сначала инсценировала убийство столичного бизнесмена, а затем задержала злоумышленника во время передачи "убийце" оставшейся суммы - $4,7 тысячи.

Следователи начали уголовное производство по факту подготовки к совершению заказного умышленного убийства - ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.