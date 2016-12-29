СБУ сообщила полковнику Безъязыкову о подозрении в госизмене

Полковнику ВСУ Ивану Безъязыкову инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса - государственная измена

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене полковнику Вооруженных Сил Ивану Безъязыкову, освобожденному в июле из плена боевиков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Служба безопасности Украины владеет неопровержимыми доказательствами (показания свидетелей и оперативно-технические материалы) того, что предатель сотрудничал с разведывательными структурами боевиков, подконтрольными российским спецслужбам, и даже занимал там одну из руководящих должностей", - отметил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков.

Ему инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса - государственная измена.

13 декабря Безъязыкова, освобожденного из плена боевиков летом 2016 года,задержали по подозрению в сотрудничестве с террористической организацией ДНР.

Руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук заявил, что Безъязыков ездил в Ростов на встречи с кремлевскими кураторами и после плена оставался на связи с боевиками.

15 декабря Шевченковский суд арестовал Безъязыкова до 8 февраля 2017 года включительно.

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