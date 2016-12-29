Режим тишины: за день боевики 25 раз обстреляли ВСУ
По состоянию на 17:00 29 декабря в зоне проведения АТО зафиксировано 25 обстрелов. Об этом сообщает пресс-центр АТО.
На мариупольском направлении из минометов пророссийские наемники обстреляли Красногоровку, а из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь в районе Широкино, Талаковки, Павлополя, Гнутово и Водяного.
По позициям ВСУ в районе Гнутово огонь вел снайпер.
На донецком направлении с тех же видов вооружения были обстреляны позиции сил АТО в районе Луганского, Троицкого, Зайцево, Верхнеторецкого, Авдеевки и Крутой Балки.
На луганском направлении из минометов и гранатометов боевики вели огонь по Малиновому и Крутой Балке.
28 декабря около 15:00, в районе населенного пункта Крутая Балка на донецком направлении в результате боестолкновения погиб один украинский военный
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