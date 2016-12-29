Полиция заявила о предотвращении масштабного теракта в Одессе

По данным полиции, подозреваемый в двойном убийстве в Одесской области мужчина намеревался на грузовике въехать в толпу людей в Одессе

Подозреваемый в убийстве женщины и двухлетней девочки в Одесской области планировал совершить масштабный теракт в Одессе. Правоохранители предотвратили атаку, сообщает пресс-служба областной полиции.

"Было установлено, что злоумышленник намеревался совершить громкое преступление. В его планах было въехать автомобилем в большую толпу людей в Одессе. Воплощая запланированное, он, после убийства женщины и ее дочери в Овидиополе, сел в грузовой автомобиль и отправился в областной центр", - говорится в сообщении.

По данным полиции, злоумышленник по дороге в Одессу во время движения по трассе совершил ДТП, однако продолжил движение.

"Чтобы не допустить кровопролития, полицейские заблокировали въезд в Одессу и начали преследовать злоумышленника, заставив его изменить направление движения дальше от областного центра", - отметили в полиции.

В ходе преследования подозреваемый выехал в поле. "Имея преимущество в проходимости над легковушками полицейских, он на некоторое время оторвался от преследования. После того как его грузовик застрял, он покинул его и побежал полем", - сказано в заявлении.

Сейчас территория, где был замечен злоумышленник, оцеплена. На месте работают кинологи со служебными собаками, полиция и Нацгвардия.

Ранее сегодня в Одесской области был объявлен план Сирена с целью поймать подозреваемого в убийстве 42-летней женщины и двух-летнего ребенка. По данным полиции, мужчина поджог частный дом после совершенного в нем двойного убийства.

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