Штаб: Боевики открывали огонь 45 раз, активизировались снайперы

На всех трех направлениях активизировались снайперы. Они вели огонь вблизи Гнутово, Водяного, Талаковки, Новозвановки и Авдеевки

За минувшие сутки боевики 45 раз обстреливали силы ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении из минометов обстреляли Красногоровку и Талаковку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Широкино, Старогнатьевку, Талаковку, Павлополь, Гнутово и Водяное.

На донецком направлении из гранатометов и минометов были обстреляны позиции АТО в районе Луганского, Троицкого, Зайцево, Веерхнеторецкого, Авдеевки и территории Крутой Балки.

На луганском направлении из минометов гибридные войска РФ вели огонь по Малиновому. Из гранатометов была обстреляна Балка Крутенька, Новозвановка, Станица Луганская.

На всех трех направлениях активизировались снайперы. Они вели огонь вблизи Гнутово, Водяного, Талаковки, Новозвановки и Авдеевки.

29 декабря в зоне проведения АТО было зафиксировано 25 обстрелов.

Читайте также: РФ удерживает более 40 политзаключенных-украинцев - инфографика

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.