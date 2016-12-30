В Донецкой области Нацполиция перешла на усиленный вариант

Безопасность жителей области во время новогодних праздников будут охранять более трех тысяч полицейских из-за угрозы терактов

Сегодня, 30 декабря, полицейские Донецкой области перешли на усиленный вариант несения службы. Об этом у себя в Facebook cообщил глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Безопасность жителей области во время новогодних праздников будут охранять более трех тысяч полицейских.

"Полиция работает круглосуточно. Несмотря на боевые действия, мы ожидаем, что участие в новогодних массовых мероприятиях примут более 25 тысяч человек, а на Рождество в храмы придут около 90 тысяч граждан", - отметил Аброськин.

По его словам, накануне и во время праздников ежедневно только на патрулировании улиц будет задействовано до 1600 правоохранителей.

За правопорядком будут следить 278 нарядов полиции.

На автодорогах региона ежедневно дополнительно работать 62 автопатруля, 32 группы быстрого реагирования, наряды патрульной полиции.

"Для объективного фиксирования событий работники дорожной полиции будут обеспечены видеорегистраторами. Подкрепление предоставят Национальная гвардия и военная служба правопорядка", - добавил Аброськин.

Он обратился к жителям Донецкой области. "Мы находимся там, где война, где каждый день изымается оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества. Будьте в эти праздничные дни более внимательны, не забывайте, что существует постоянная угроза терактов со стороны боевиков ДНР", - подчеркнул Аброськин.

27 декабря секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что на новогодние и рождественские праздники в Донбассе возможны провокации со стороны российско-террористических войск.

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