Суд арестовал подозреваемого в смертельном ДТП подполковника ВСУ

Подозреваемый 28 августа 2015 года, управляя автомобилем KIA Magentis, наехал на двух пешеходов, которые получили смертельные травмы

Суд 22 декабря арестовал подозреваемого в совершении повлекшего гибель двух человек дорожно-транспортного происшествия в Мелитополе Запорожской области подполковника Вооруженных Сил Украины. Об этом говорится в сообщении военной прокуратуры Запорожского гарнизона Южного региона.

Военнослужащему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, которое повлекло гибель нескольких лиц.

Следствие утверждает, что подозреваемый 28 августа 2015 года, управляя автомобилем KIA Magentis, наехал на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть и остановились на линии дорожной разметки.

Пострадавшие скончались от полученных травм на следующий день в Мелитопольской городской больнице.

Досудебное расследование ведет военная прокуратура.

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