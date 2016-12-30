Боевики обстреляли из гранатометов рыбаков возле Углегорской ТЭС

По данным ГУР, пострадали около 10 человек

Пророссийские боевики обстреляли из гранатометов группу рыбаков на водохранилище Углегорской ТЭС, пострадали около 10 человек. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

По данным разведки, снижение уровня морально-психологического состояния и воинской дисциплины в подразделениях российских оккупационных войск приводит к неоправданному применению военнослужащими оружия против мирного населения.

"28 декабря с.г. военнослужащие 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ обстреляли из подствольных гранатометов группу рыбаков на водохранилище Углегорской ТЭС. В результате применения оружия пострадало до десяти человек", - говорится в сообщении ГУР.

За минувшие сутки боевики 45 раз обстреливали силы ВСУ, активизировались снайперы.

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