Убийство под Одессой: подозреваемому предлагают сдаться

В Овидиопольском районе правоохранители взяли в кольцо мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве женщины и 2-летнего ребенка

В Одесской области правоохранители окружили мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве женщины и двухлетнего ребенка, и предлагают ему сдаться. Об этом сообщила начальник отдела коммуникаций облуправления Нацполиции Елена Войтенко, передает УНИАН.

По ее словам, сегодня на рассвете была возобновлена активная фаза спецоперации по задержанию злоумышленника.

"Он локализован на довольно безлюдном участке местности в Овидиопольском районе. Кольцо сжимается, ему предлагают сдаться", - подчеркнула Войтенко.

В операции участвуют более 500 человек - сотрудников полиции, Нацгвардии, СБУ и других подразделений.

Как отметила Войтенко, вчера правоохранители, заблокировав трассу, не позволили злоумышленнику въехать в Одессу, где тот планировал на угнанном грузовике MAN на большой скорости въехать в место большого скопления людей. "Это достоверная информация, полученная в ходе оперативных следственных действий", - заявила представитель полиции.

По данным правоохранителей, подозреваемый на территории, где он локализован, может прятаться на базах отдыха и пустых дачах. В полиции не исключают, что разыскиваемый вооружен огнестрельным оружием.

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29 декабря 2016 года сообщалось, что в Овидиополе Одесской области 31-летний мужчина обезглавил 42-летнюю женщину и ее двухлетнюю дочь, после чего поджег их дом. Также злоумышленник угнал грузовик MAN, принадлежащий семье убитых, и направился на нем в сторону Одессы. В области был объявлен план Сирена и начата спецоперация по задержанию преступника.

Позже в полиции заявили, что подозреваемый планировал совершить в Одессе теракт - въехать грузовиком в большую толпу людей.

По информации правоохранителей, мужчина ранее не судимый, имеет семью.

Как сообщают одесские СМИ, подожженный злоумышленником дом якобы принадлежит чиновнику, занимающему высокую должность в налоговой инспекции Одессы, а убитые женщина и ребенок якобы являются его родственниками.

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