Во Львове грузовик провалился под асфальт: фото

ДТП произошло возле церкви во Львове

Утром 30 декабря на улице Богдановской во Львове под грузовым автомобилем провалился асфальт. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львова.

ДТП произошло возле церкви. В результате ДТП стоки из канализационных труб вытекали на дорогу, поскольку этот участок дороги, которую не ремонтировали.





Специалисты Львовводоканала сказали, что под дорогой разрушился столетний канализационный коллектор, ремонт которого был запланирован на январь 2017 года. Аварийная бригада уже работает на месте.





14 декабря один человек погиб и шестеро госпитализированы в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса возле села Подрясное Яворовского района Львовской области.

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