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Во Львове грузовик провалился под асфальт: фото

30.12.2016 12:10
ДТП произошло возле церкви во Львове
Во Львове грузовик провалился под асфальт: фото
Фото: zaxid.net

Утром 30 декабря на улице Богдановской во Львове под грузовым автомобилем провалился асфальт. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львова.

ДТП произошло возле церкви.  В результате ДТП стоки из канализационных труб вытекали  на дорогу, поскольку этот участок дороги, которую не ремонтировали.

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Специалисты Львовводоканала сказали, что под дорогой разрушился столетний канализационный коллектор, ремонт которого был запланирован на январь 2017 года. Аварийная бригада уже работает на месте. 

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14 декабря один человек погиб и шестеро госпитализированы в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса возле села Подрясное Яворовского района Львовской области.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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