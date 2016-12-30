Суд приговорил информатора боевиков ДНР к четырем годам тюрьмы

В апелляционном суде полностью доказана вина 32-летнего мужчины, который сотрудничал с представителями террористической организации ДНР

Апелляционный суд Донецкой области приговорил жителя Покровского района к четырем годам тюрьмы за информирование боевиков террористической организации ДНР. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

"В апелляционном суде полностью доказана вина 32-летнего мужчины, который сотрудничал с представителями террористической организации ДНР", - сказано в нем.

В ходе судебных слушаний было доказано, что житель Покровского района Донецкой области, в период с декабря 2014 года по январь 2015 года передавал информацию о дислокации и передвижении военной техники, вооружения и грузовиков с боеприпасами Вооруженных Сил участнику незаконного военного вооруженного формирования с по прозвищу Динамо.

Красноармейский районный суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса - участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях и приговорил его к 3,5 года лишения свободы.

Прокуратура Донецкой области не согласилась с данным решением и подала апелляционную жалобу.

Апелляционный суд Донецкой области признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса - участие в террористической группе или террористической организации и приговорил к четырем годам лишения свободы.

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