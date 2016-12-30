Убийство под Одессой: СМИ узнали подробности о подозреваемом

В последнее время подозреваемый работал водителем у местного бизнесмена

Подозреваемого в жестоком убийстве женщины и двухлетнего ребенка в Овидиополе зовут Дмитрий Погорелов, в последнее время он работал водителем у местного бизнесмена. Об этом сообщает Думская со ссылкой на полицию.

По данным издания, подозреваемый родился 9 октября 1985 года. Женат, есть ребенок. Жена подозреваемого находится в отделе полиции.

Соседка Погорелова сказала журналистам, что он "домовитый".

Работал подозреваемый водителем у мужа погибшей Александра Журавлева - бизнесмена средней руки (торговал щебнем и песком) и депутата поселкового совета.

Ни соседи семьи, ни полиция не связывают трагедию с коммерческой или политической деятельностью мужчины.

Убитая - Ольга Журавлева, 1974 года, была в декретном отпуске. Она является сестрой работника налоговой инспекции Малиновского района Одессы Александра Никитинского. Это его дом подозреваемый поджег перед тем, как убить Ольгу и маленькую Машу.

29 декабря 2016 года сообщалось, что в Овидиополе Одесской области 31-летний мужчина обезглавил 42-летнюю женщину и ее двухлетнюю дочь, после чего поджег их дом. Также злоумышленник угнал грузовик MAN, принадлежащий семье убитых, и направился на нем в сторону Одессы. В области был объявлен план Сирена и начата спецоперация по задержанию преступника.

Позже в полиции заявили, что подозреваемый планировал совершить в Одессе теракт - въехать грузовиком в большую толпу людей.

По информации правоохранителей, мужчина ранее не судимый, имеет семью.

Как сообщают одесские СМИ, подожженный злоумышленником дом якобы принадлежит чиновнику, занимающему высокую должность в налоговой инспекции Одессы, а убитые женщина и ребенок якобы являются его родственниками.

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