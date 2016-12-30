Подозреваемый в двойном убийстве под Одессой задержан: фото

Злоумышленника задержали в течение суток в посадке недалеко от Овидиополя

Подозреваемый в двойном убийстве в Овидиополе задержан полицией. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области.

"Спецоперация по задержанию злоумышленника, совершившего двойное убийство в п.г.т. Овидиополь, завершена. Злоумышленник задержан", - сказано в сообщении.

Злоумышленника задержали в течение суток в посадке недалеко от Овидиополя. До этого он скрывался от полиции в одном из домов дачного кооператива в Овидиопольском районе, сообщили в полиции.



Во время задержания человеческих жертв не допущено.



Фото: facebook.com/artem.shevchenko

29 декабря 2016 года сообщалось, что в Овидиополе Одесской области 31-летний мужчина обезглавил 42-летнюю женщину и ее двухлетнюю дочь, после чего поджег их дом. Также злоумышленник угнал грузовик MAN, принадлежащий семье убитых, и направился на нем в сторону Одессы. В области был объявлен план Сирена и начата спецоперация по задержанию преступника.

Позже в полиции заявили, что подозреваемый планировал совершить в Одессе теракт - въехать грузовиком в большую толпу людей.

По информации правоохранителей, мужчина ранее не судимый, имеет семью.

Как сообщают одесские СМИ, подожженный злоумышленником дом якобы принадлежит чиновнику, занимающему высокую должность в налоговой инспекции Одессы, а убитые женщина и ребенок якобы являются его родственниками.

По данным СМИ, подозреваемого зовут Дмитрий Погорелов, в последнее время он работал водителем у местного бизнесмена.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.