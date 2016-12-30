Подозреваемого в убийстве патрульных в Днепре признали вменяемым

Задержанный экс-боец Торнадо Александр Пугачев, который обвиняется в убийстве двух патрульных полицейских в Днепре, признан вменяемым

Подозреваемого в убийстве патрульных полицейских в Днепре признали вменяемым. Об этом в эфире канала 112 Украина заявил заместитель прокурора Днепропетровской области Юрий Черкашин.

"Во время досудебного расследования убийства патрульных полицейских в Днепре допросили более 150 человек и провели 44 судебных экспертизы. В частности, сейчас завершена судебно-психиатрическая экспертиза подозреваемого, согласно которой он признан вменяемым", - сообщил он.

Задержанный Александр Пугачев обвиняется не только в убийстве двух патрульных полицейских, но и в посягательстве на жизнь водителя маршрутного такси.

Следователь и процессуальный руководитель в производстве считают вину подозреваемого доказанной. По словам правоохранителей, ее подтверждают очевидцы совершенного, материалы с видеорегистраторов погибших полицейских, камеры наблюдения, а также выводы экспертиз.

"В начале января материалы уголовного производства будут открыты подозреваемому для ознакомления, а сроки направления в суд обвинительного акта зависят от того, с какой скоростью сторона защиты будет знакомиться с материалами", - отметил прокурор.

25 сентября 2016 года в Днепре были убиты двое патрульных полицейских. Подозреваемый - уроженец РФ, бывший служащий батальона Торнадо Александр Пугачев. Его задержали в больнице Мечникова, куда он приехал с ранением, которое успел ему нанести один из патрульных.

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