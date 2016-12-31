Штаб: В районе Попасной произошло столкновение, нападение отбито

Террористы атаковали силы АТО по всем направлениям. Нападение боевиков в районе Попасной отбито, террористы понесли потери

За минувшие сутки боевики 48 раз обстреляли позиции ВСУ. В районе Попасной произошло боевое столкновение. Нападение боевиков отбито, противник понес потери и отступил. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении из 120 мм и 82 мм минометов террористы вели огонь по Широкино и Талаковке. Из гранатометов, крупнокаллиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Водяному, Талаковке, Павлополю, Марьинке, Широкино, Лебединскому и Гнутово.

На луганском направлении из 82 мм минометов боевики стреляли по Новозвановке. Из гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны Станица Луганская, Новозвановка, Кондрашовка Новая, урочище Красное Гнилище и Новоалександровка.

На донецком направлении из стрелкового оружия террористы вели огонь по Троицкому, Авдеевке, Луганскому, Зайцево, Южному, Верхнеторецкому и Опытному.

30 декабря подконтрольные РФ бандформирования 25 раз обстреляли позиции украинских военных.

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