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ДТП в Волынской области: трое погибших и двое в реанимации

31.12.2016 12:44
Водитель легковой машины не справился с управлением и врезался в дерево, он и еще двое пассажиров погибли на месте
ДТП в Волынской области: трое погибших и двое в реанимации
Фото: sai.gov.ua

Сегодня ночью на автодороге Львов-Радехов-Луцк произошло ДТП в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области. 

Еще два человека оказались в реанимации. 

Авария произошла около 00:10. Легковой автомобиль Opel Vectra врезался в дерево. 19-летний водитель не справился с управлением.

Водитель и двое пассажиров возрастом 18 и 28 лет погибли на месте. 

Еще двое пассажиров в возрасте 20 и 22 года госпитализированы в реанимацию районной больницы. 

Следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожнеого движения или эксплуатации  транспорта).

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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