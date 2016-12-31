ДТП в Волынской области: трое погибших и двое в реанимации

Водитель легковой машины не справился с управлением и врезался в дерево, он и еще двое пассажиров погибли на месте

Сегодня ночью на автодороге Львов-Радехов-Луцк произошло ДТП в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.



Еще два человека оказались в реанимации.



Авария произошла около 00:10. Легковой автомобиль Opel Vectra врезался в дерево. 19-летний водитель не справился с управлением.



Водитель и двое пассажиров возрастом 18 и 28 лет погибли на месте.



Еще двое пассажиров в возрасте 20 и 22 года госпитализированы в реанимацию районной больницы.



Следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожнеого движения или эксплуатации транспорта).



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