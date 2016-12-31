ДТП в Волынской области: трое погибших и двое в реанимации
Сегодня ночью на автодороге Львов-Радехов-Луцк произошло ДТП в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.
Еще два человека оказались в реанимации.
Авария произошла около 00:10. Легковой автомобиль Opel Vectra врезался в дерево. 19-летний водитель не справился с управлением.
Водитель и двое пассажиров возрастом 18 и 28 лет погибли на месте.
Еще двое пассажиров в возрасте 20 и 22 года госпитализированы в реанимацию районной больницы.
Следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожнеого движения или эксплуатации транспорта).
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