USD:  26.88  27.53   EUR:  27.92  28.90  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Стрельба в ночном клубе в Турции: 35 человек убиты - СМИ

01.01.2017 02:46
По неподтвержденным данным, двое мужчин в костюмах Санта-Клаусов открыли огонь в ночном клубе Стамбула. Полиция готовит операцию по захвату здания
Стрельба в ночном клубе в Турции: 35 человек убиты - СМИ
Фото: ЕРА

В ночном клубе Стамбула (Турция) произошло вооруженное нападение, ранены от 20 до 30 человек, есть убитые. Двое нападавших мужчин были одеты в костюмы Санта-Клауса, передает телеканал Sky News

Агентство Hürriyet Daily News сообщает о 35 убитых. Погиб, в том числе, один полицейский.

Один из нападавших по-прежнему находится внутри клуба. Полиция готовит операцию по захвату здания.

 

Фото: ЕРА

К месту происшествия направлено около 50 машин скорой помощи.

19 декабря в результате стрельбы в исламском религиозном центре в швейцарском Цюрихе были ранены три человека.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 