Стрельба в ночном клубе в Турции: 35 человек убиты - СМИ
01.01.2017 02:46
По неподтвержденным данным, двое мужчин в костюмах Санта-Клаусов открыли огонь в ночном клубе Стамбула. Полиция готовит операцию по захвату здания
Фото: ЕРА
В ночном клубе Стамбула (Турция) произошло вооруженное нападение, ранены от 20 до 30 человек, есть убитые. Двое нападавших мужчин были одеты в костюмы Санта-Клауса, передает телеканал Sky News.
Агентство Hürriyet Daily News сообщает о 35 убитых. Погиб, в том числе, один полицейский.
Один из нападавших по-прежнему находится внутри клуба. Полиция готовит операцию по захвату здания.
Фото: ЕРА
К месту происшествия направлено около 50 машин скорой помощи.
19 декабря в результате стрельбы в исламском религиозном центре в швейцарском Цюрихе были ранены три человека.
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