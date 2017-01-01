Стрельба в ночном клубе в Турции: 35 человек убиты - СМИ

По неподтвержденным данным, двое мужчин в костюмах Санта-Клаусов открыли огонь в ночном клубе Стамбула. Полиция готовит операцию по захвату здания

В ночном клубе Стамбула (Турция) произошло вооруженное нападение, ранены от 20 до 30 человек, есть убитые. Двое нападавших мужчин были одеты в костюмы Санта-Клауса, передает телеканал Sky News.

Агентство Hürriyet Daily News сообщает о 35 убитых. Погиб, в том числе, один полицейский.

Один из нападавших по-прежнему находится внутри клуба. Полиция готовит операцию по захвату здания.

Фото: ЕРА

К месту происшествия направлено около 50 машин скорой помощи.

19 декабря в результате стрельбы в исламском религиозном центре в швейцарском Цюрихе были ранены три человека.

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