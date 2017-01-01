Штаб: боевики 44 раза нарушили режим тишины за сутки
Пророссийские наемники 44 раза нарушили режим тишины в течение последних суток. Об этом сообщает пресс-центр АТО.
На мариупольском направлении из 122 мм артиллерии российско-оккупационные войска вели огонь в направлении позиций сил АТО в районе Водяного.
Вблизи Широкино использовали 120 и 82 мм минометы. У Марьинки огонь вел снайпер. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики стреляли по Водяному, Широкино, Павлополю, Гнутово, Чермалык, Красногоровке и Старогнатовке.
На донецком направлении из 82 миллиметровых минометов боевики обстреливали позиции ВСУ в районе Луганского. Из гранатометов и стрелкового оружия - в районе Авдеевки, Майорска, Южного,Зайцево, Луганского и Крутой Балки.
На луганском направлении из гранатометов вели огонь вблизи Новозвановка, Станицы Луганской и Новой Кондрашевки.
31 декабря сообщалось, что министр иностранных дел Австрии Себастиан Курц 3-4 января после того, как его страна станет главой ОБСЕ, посетит восток Украины, в частности, район около Мариуполя.
В Донбассе за 2016 год погибли 211 украинских военных.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
08:07
-
30.12.16
16:28
-
30.12.16
09:00
-
30.12.16
14:22
-
30.12.16
15:39