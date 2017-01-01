Штаб: боевики 44 раза нарушили режим тишины за сутки

Террористы из артиллерии обстреляли Водяное в Донецкой области

Пророссийские наемники 44 раза нарушили режим тишины в течение последних суток. Об этом сообщает пресс-центр АТО.

На мариупольском направлении из 122 мм артиллерии российско-оккупационные войска вели огонь в направлении позиций сил АТО в районе Водяного.

Вблизи Широкино использовали 120 и 82 мм минометы. У Марьинки огонь вел снайпер. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики стреляли по Водяному, Широкино, Павлополю, Гнутово, Чермалык, Красногоровке и Старогнатовке.

На донецком направлении из 82 миллиметровых минометов боевики обстреливали позиции ВСУ в районе Луганского. Из гранатометов и стрелкового оружия - в районе Авдеевки, Майорска, Южного,Зайцево, Луганского и Крутой Балки.

На луганском направлении из гранатометов вели огонь вблизи Новозвановка, Станицы Луганской и Новой Кондрашевки.

31 декабря сообщалось, что министр иностранных дел Австрии Себастиан Курц 3-4 января после того, как его страна станет главой ОБСЕ, посетит восток Украины, в частности, район около Мариуполя.

В Донбассе за 2016 год погибли 211 украинских военных.

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