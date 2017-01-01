В Донецкой области задержан террорист, который приехал к маме

Боевик сообщил, как террористы обстреливали Марьинку

Вчера, 31 декабря, в Донецкой области задержали боевика террористической организации ДНР. Об этом сообщил глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин у себя в Facebook.

"В ходе проведенных специальных мероприятий криминальной полицией ГУНП в Донецкой области в поселке Ольгинка Волновахского района задержан боевик батальона Сварожичи НВФ Оплот - приехал на Новый год к маме", - отметил Аброськин.

В полиции сообщили, что пророссийский наемник стоял на блокпосту.

Он признался, что террористы проводили обстрел по Марьинке.

Террорист сообщил, что начальник штаба, капитан, гражданин России, с ним специально проводил инструктаж.

"Всю технику нагнала Россия. Танки отъезжали на боевую позицию, на следующий день их меняли, чтобы не видно было номеров, их нумеровали, скорее всего, из России", - сказал террорист.

"Зарплату платят 15 тыс рублей в месяц обычному рядовому. Сдаюсь, ничего хорошего там не ждет", - добавил он.

1 января сообщалось, что пророссийские наемники 44 раза нарушили режим тишины в течение последних суток

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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