В Нацполиции сообщили подробности инцидента с Пашинским

Пьяный мужчина ударил народного депутата по голове и сбил его с ног, после чего Сергей Пашинский выстрелил в ногу нападающему, сообщили в Нацполиции

Народный депутат от Народного фронта Сергей Пашинский, защищаясь от нападения со стороны пьяного мужчины, применил огнестрельное оружие. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

Также об этом инциденте говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Киевской области.

"Инцидент произошел 31 декабря в одном из сел Васильковского района между местным жителем и одним из народных депутатов, который защищаясь от нападающего применил огнестрельное оружие. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия", - отметили в пресс-службе.

Народный депутат около 17:00 часов возвращался домой.

"В одном из сел Васильковского района автомобиль народного депутата повернул на неосвещенную часть дороги, посреди которой был оставлен микроавтобус без габаритных огней и водитель едва смог избежать столкновения. Депутат вышел из салона автомобиля, чтобы выяснить, в чем дело. На замечания и просьбы переставить машину, один из двух неизвестных мужчин в состоянии алкогольного опьянения начал двигаться со стеклянной бутылкой и угрозами убийства", - отметили в пресс-службе.

Народный депутат из собственного оружия сделал предупредительный выстрел в воздух, но это не остановило хулигана - он бутылкой ударил по голове и сбил с ног депутата.

"Уже лежа на земле, депутат выстрелил в ногу своему нападающему. После чего народный депутат предоставил раненому неотложную медицинскую помощь, вызвал скорую и наряд полиции. 38-летнему жителю Васильковского оказана медицинская помощь", - сказали в полиции.

Полиция установила, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

В свою очередь, Пашинский у себя в Facebook отметил, что вчера с женой чуть не въехал в автомобиль с выключенными габаритами среди неосвещенной дороги в лесу.

"Я решил выйти из машины, чтобы обратить внимание людей, которые были рядом с машиной, на опасность, которой они подвергают других водителей, фактически перегородив дорогу в темное время суток. Наша просьба хотя бы включить аварийку неожиданно очень разозлила одного из мужчин рядом с машиной, как оказалось, очень нетрезвого. Он бросился на меня с бутылкой в ​​руке и угрозами убить нас", - отметил Пашинский.

По словам народного депутата, у него был пистолет, и он сделал предупредительный выстрел в воздух.

"Нападающего это не остановило, он сильно ударил меня бутылкой по голове, я упал на землю. Мне удалось остановить обидчика, только когда лежа выстрелил ему в ногу", - сообщил Пашинский.

По его словам рану мужчине перевязали, вызвали скорую и полицию.

"Я почти в норме. Нападающий в больнице приходит в себя", - отметил Пашинский.

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