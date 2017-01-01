Проект Новороссия закрыт: у боевиков изъяли личное оружие - ГУР

По данным украинской разведки, пистолеты изъяли на время новогодних и рождественских праздников

Украинская разведка установила, что у боевиков террористических организации ЛНР/ДНР на время новогодних и рождественских праздников изъяли личное оружие (пистолеты). Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"С целью предупреждения неправомерных действий относительно гражданского населения в ОРДЛО командование центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ПО (Ростов-на-Дону) ВС РФ предписано изъять личное оружие (пистолеты) у офицерского состава 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК на время проведения новогодних и рождественских праздников", - отметили в ГУР.

1 января сообщалось, что пьяный боевик во время конфликта применил ручную гранату, в результате были уничтожены четверо террористов, двое ранены в оккупированном Донбассе.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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