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Пьяный украинец сбил насмерть двух подростков в Польше - СМИ

01.01.2017 21:52
Трагедия произошла в новогоднюю ночь. В результате ДТП погибли две девушки 14 и 16 лет
Пьяный украинец сбил насмерть двух подростков в Польше - СМИ
Фото: ЕРА

В городе Еленя-Гура (Польша) водитель внедорожника сбил двух подростков, которые шли по тротуару. Девушки погибли на месте. Трагедия произошла в новогоднюю ночь, передает Радио Польша.

ДТП произошло при участии 30-летнего водителя из Украины.

Как установили правоохранители, автомобиль заехал на тротуар, сломал перила и упал в реку.

Пострадала также пассажирка автомобиля - она находится в больнице в тяжелом состоянии.

По данным полиции, в организме водителя было около двух промилле алкоголя.  

1 января не менее шести человек погибли, 13 получили травмы в результате ДТП с участием большого числа автомобилей на автобане A7 в районе Нижний Альгой на юге Германии.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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