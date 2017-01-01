Пьяный украинец сбил насмерть двух подростков в Польше - СМИ
В городе Еленя-Гура (Польша) водитель внедорожника сбил двух подростков, которые шли по тротуару. Девушки погибли на месте. Трагедия произошла в новогоднюю ночь, передает Радио Польша.
ДТП произошло при участии 30-летнего водителя из Украины.
Как установили правоохранители, автомобиль заехал на тротуар, сломал перила и упал в реку.
Пострадала также пассажирка автомобиля - она находится в больнице в тяжелом состоянии.
По данным полиции, в организме водителя было около двух промилле алкоголя.
1 января не менее шести человек погибли, 13 получили травмы в результате ДТП с участием большого числа автомобилей на автобане A7 в районе Нижний Альгой на юге Германии.
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