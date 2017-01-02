Штаб: Боевики продолжают нарушить "режим тишины", 38 обстрелов

Гибридные войска РФ открывали огонь по позициям ВСУ на всех направлениях

За минувшие сутки зафиксировано 38 обстрелов позиций ВСУ со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении из 120 мм минометов террористы обстреляли Талаковку, Широкино и Водяное. Из 82 мм минометов велся огонь по Павлополю, Широкино, Талаковке, Лебединскому и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Гнутово, Водяному, Павлополю, Лебединскому, Марьинке, Новотроицкому.

На донецком направлении из тех же видов оружия огонь велся по Луганскому, Авдеевке, Троицкому и Зайцево.

На луганском направлении гибридные войска РФ обстреливали позиции сил АТО из гранатометов вблизи Станицы Луганской, а из стрелкового оружия - вблизи Сизого.

1 января в зоне проведения АТО были ранены трое украинских военных. Всего зафиксировано 22 обстрела - 13 на мариупольском направлении, 6 - на донецом и 3 - на луганском.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.