Штаб: Боевики продолжают нарушить "режим тишины", 38 обстрелов
За минувшие сутки зафиксировано 38 обстрелов позиций ВСУ со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
На мариупольском направлении из 120 мм минометов террористы обстреляли Талаковку, Широкино и Водяное. Из 82 мм минометов велся огонь по Павлополю, Широкино, Талаковке, Лебединскому и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Гнутово, Водяному, Павлополю, Лебединскому, Марьинке, Новотроицкому.
На донецком направлении из тех же видов оружия огонь велся по Луганскому, Авдеевке, Троицкому и Зайцево.
На луганском направлении гибридные войска РФ обстреливали позиции сил АТО из гранатометов вблизи Станицы Луганской, а из стрелкового оружия - вблизи Сизого.
1 января в зоне проведения АТО были ранены трое украинских военных. Всего зафиксировано 22 обстрела - 13 на мариупольском направлении, 6 - на донецом и 3 - на луганском.
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