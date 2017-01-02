В Казахстане обвалился многоэтажный дом - 9 погибших: фото

Среди погибших под завалами дома трое детей

В поселке Шахан города Шахтинск Карагандинской области Казахстана произошел обвал части многоэтажного дома. Из-под завалов извлечено 9 погибших. Из них трое мужчин, трое женщин, трое детей, двое - дети 2016 года рождения, один - 2010 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Казахстана.

Сообщение об обвале дома поступило 1 января в 22:40.

Фото: emer.gov.kz

В спасательных работах задействованы порядка 70 человек и 16 единиц техники.

Фото: emer.gov.kz

Фото: emer.gov.kz

Фото: emer.gov.kz

Для установления причин обрушения части многоэтажного жилого дома создана межведомственная комиссия.

13 декабря 2016 года в Чернигове под завалами дома погибла женщина.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.