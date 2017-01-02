В Казахстане обвалился многоэтажный дом - 9 погибших: фото
В поселке Шахан города Шахтинск Карагандинской области Казахстана произошел обвал части многоэтажного дома. Из-под завалов извлечено 9 погибших. Из них трое мужчин, трое женщин, трое детей, двое - дети 2016 года рождения, один - 2010 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Казахстана.
Сообщение об обвале дома поступило 1 января в 22:40.
Фото: emer.gov.kz
В спасательных работах задействованы порядка 70 человек и 16 единиц техники.
Фото: emer.gov.kz
Фото: emer.gov.kz
Фото: emer.gov.kz
Для установления причин обрушения части многоэтажного жилого дома создана межведомственная комиссия.
13 декабря 2016 года в Чернигове под завалами дома погибла женщина.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
31.12.16
08:07
-
30.12.16
16:28
-
30.12.16
09:00
-
30.12.16
14:22
-
30.12.16
15:39