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В результате ссоры с гражданским в Донбассе погиб один военный

02.01.2017 16:03
Местный житель поселка Донское Донецкой области получил ранения
В результате ссоры с гражданским в Донбассе погиб один военный

В поселке Донское Волновахского района Донецкой области возле продуктового магазина произошла ссора между группой военнослужащих и гражданских лиц. В результате обстрелов погиб один контрактный военнослужащий. Один местный житель получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Инцидент произошел около полночи 1 января.

Ведется расследование инцидента.

Ранее сегодня сообщалось, что с начала 2017 года в зоне АТО ранены четверо украинских военных. Боевики открывали огонь на всех направлениях. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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