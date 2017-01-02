В результате ссоры с гражданским в Донбассе погиб один военный

Местный житель поселка Донское Донецкой области получил ранения

В поселке Донское Волновахского района Донецкой области возле продуктового магазина произошла ссора между группой военнослужащих и гражданских лиц. В результате обстрелов погиб один контрактный военнослужащий. Один местный житель получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Инцидент произошел около полночи 1 января.

Ведется расследование инцидента.

Ранее сегодня сообщалось, что с начала 2017 года в зоне АТО ранены четверо украинских военных. Боевики открывали огонь на всех направлениях.

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