Геращенко: Есть свидетель, который подтверждает версию Пашинского

Внештатный советник главы МВД сообщил, что существует свидетель, который может подтвердить слова Сергея Пашинского о нападении

Версию депутата Сергея Пашинского о нападении на него подтвердил владелец авто, из-за которого возник конфликт. Об этом сообщил внештатный советник главы МВД Антон Геращенко в эфире телеканала 112.



"Есть показания незаангажированного свидетеля - владельца того самого автомобиля, который был без габаритных знаков и который стоял на дороге. Этот человек дал показания, которые полностью подтвердили версию Сергея Пашинского", - сказал Геращенко.



В новогоднюю ночь Пашинский написал на своей странице в Facebook, что, защищаясь от нападения со стороны пьяного мужчины, применил огнестрельное оружие.



Также об этом инциденте сообщила пресс-служба Нацполиции Киевской области.

"Инцидент произошел 31 декабря в одном из сел Васильковского района между местным жителем и одним из народных депутатов, который защищаясь от нападающего применил огнестрельное оружие", - отметили в пресс-службе.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.