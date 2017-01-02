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Геращенко: Есть свидетель, который подтверждает версию Пашинского

02.01.2017 20:53
Внештатный советник главы МВД сообщил, что существует свидетель, который может подтвердить слова Сергея Пашинского о нападении
Геращенко: Есть свидетель, который подтверждает версию Пашинского
Антон Геращенко

Версию депутата Сергея Пашинского о нападении на него подтвердил владелец авто, из-за которого возник конфликт. Об этом сообщил внештатный советник главы МВД Антон Геращенко в эфире телеканала 112.

"Есть показания незаангажированного свидетеля - владельца того самого автомобиля, который был без габаритных знаков и который стоял на дороге. Этот человек дал показания, которые полностью подтвердили версию Сергея Пашинского", - сказал Геращенко.

В новогоднюю ночь Пашинский написал на своей странице в Facebook, что, защищаясь от нападения со стороны пьяного мужчины, применил огнестрельное оружие.

Также об этом инциденте сообщила пресс-служба Нацполиции Киевской области.

"Инцидент произошел 31 декабря в одном из сел Васильковского района между местным жителем и одним из народных депутатов, который защищаясь от нападающего применил огнестрельное оружие", - отметили в пресс-службе.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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