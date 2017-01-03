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Инцидент с Пашинским будет расследовать Киевская прокуратура

03.01.2017 09:09
Следователи прокуратуры передопросят всех участников и свидетелей происшествия
Инцидент с Пашинским будет расследовать Киевская прокуратура
Сергей Пашинский

Уголовные производства, которые были открыты по факту инцидента с участием народного депутата от Народного фронта Сергея Пашинского, будет расследовать Киевская областная прокуратура. Об этом у себя в Facebook cообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Следователи прокуратуры передопросят всех участников и свидетелей данного происшествия, проведут следственный эксперимент и все необходимые экспертизы", - отметила Сарган.

1 января сообщалось, что Пашинский, защищаясь от нападения со стороны пьяного мужчины, применил огнестрельное оружие.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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