СБУ обнаружила два тайника с оружием в районе АТО: фото

Сотрудники СБУ изъяли из схронов противотанковую гранату, артиллерийский снаряд, минометную мину, пять гранатометных выстрелов и 19 гранат

Два тайника с оружием и боеприпасами обнаружила Служба безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Оперативники спецслужбы изъяли из схронов, которые были оснащены вблизи населенного пункта Водяное Донецкой области и села Сизое в Луганской области, реактивную противотанковую гранату РПГ-22, артиллерийский снаряд калибра 100 мм, минометную мину, пять гранатометных выстрелов, 19 гранат и более семи тысяч патронов различного калибра, уточняется в сообщении.







Фото: ssu.gov.ua

Сейчас сотрудники ведомства продолжают проводить неотложные оперативно-следственные действия.

22 декабря 2016 года сотрудники департамента уголовного розыска ГУ Нацполиции в Киеве совместно с СБУ обнаружили в квартире жителя столицы склад оружия.

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