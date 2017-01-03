В Минобороны прокомментировали инцидент с военными в Мариуполе

После награждения в Мариуполе 31 декабря бойцы АТО были вынуждены встречать Новый год на аэродроме

Министр обороны Степан Полторак поручил военной службе правопорядка (ВСП) ВСУ провести служебное расследование по факту ненадлежащей перевозки и дальнейшего расположения украинских военных в мариупольском аэродроме. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По результатам расследования Полторак примет соответствующие решения относительно ответственных должностных лиц, чьи действия привели к возникновению этой ситуации.

"Возмущен действиями руководства штаба АТО, командования ОТУ Мариуполь и 54 бригады, которые не обеспечили должной доставки и размещения военнослужащих, вызванных из подразделений для награждения", - сказал Полторак у себя в Facebook.

По его словам, он дал указание ускорить ход служебного расследования.

"До 5 января ВСП должен доложить о должностных лицах, виновных в сложившейся ситуации и определить их степень ответственности. Всех виновных должностных лиц привлекут к дисциплинарной ответственности", - подчеркнул он.

Руководитель пресс-службы Минобороны Оксана Гаврилюк уточнила сегодня ЛІГА.net, что речь идет об инциденте, когда в новогоднюю ночь после награждения в Мариуполе бойцы АТО вынуждены были встречать Новый год на мариупольском аэродроме.

Эту информацию также подтвердила одна из награжденных, командир минометного расчета Валерия Бурлакова у себя в Facebook.

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