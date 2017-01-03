Второй день года в Донбассе прошел у ВСУ без боевых потерь: карта

За 2 января 2017 года, несмотря на продолжение боевых действий на фоне "перемирия", никто среди украинских военнослужащих от рук врага не пострадал

Вчера, 2 ноября 2017 года, в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны в боевых действиях никто из военнослужащих не погиб и не был ранен. Об этом на брифинге рассказал пресс-офицер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, сообщает корреспондент ЛІГА.net





"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один из украинских военнослужащих не погиб и не получил ранения", - сообщил полковник.





По состоянию на полночь 3 января 2017 года (нажмите, чтобы увеличить):





На луганском направлении фронта боевики устроили две вооруженные провокации вблизи Новозвановки, и еще две - у села Лобачево. Также нарушения перемирия зафиксированы в районе Новоалександровки и Станицы Луганской; тяжелое вооружение не применялось. Каждая провокация длилась не более 10 минут.





Близ Донецка террористы открывали огонь из 82-мм минометов на Светлодарской дуге, выпустив 16 мин по позициям сил АТО у поселка Луганское. По Авдеевской промзоне и периметру Горловки оккупанты стреляли из пехотного вооружения.





На мариупольском направлении минометы боевиков были задействованы в районе Водяного и Широкино. Всего боевики выпустили 30 мин. На этот участок пришлись 2/3 обстрелов и провокаций оккупантов. Неспокойно было и вблизи Талаковки, Павлополя и села Гнутово.









Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.