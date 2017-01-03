В Польше арестовали украинца, сбившего насмерть двух подростков
В польском городе Еленя Гура по решению суда арестовали 30-летнего украинца, который в новогоднюю ночь в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил двух польских подростков (двух девушек 14 и 16 лет). Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на слова представителя Окружной прокуратуры города.
За совершение таких преступлений в целом грозит 12 лет заключения.
Мужчина во время предварительного допроса полицией не признал себя виновным в представленных обвинениях. "Он сказал полиции, что не помнит, что произошло", - сообщили в прокуратуре.
1 января 2017 года сообщалось, что в новогоднюю ночь в польском городе Еленя-Гура водитель внедорожника сбил двух подростков, которые шли по тротуару. Девушки погибли на месте.
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