В Польше арестовали украинца, сбившего насмерть двух подростков

Суд Польши на три месяца арестовал 30-летнего гражданина Украины, которому грозит 12 лет заключения за смертельное ДТП

В польском городе Еленя Гура по решению суда арестовали 30-летнего украинца, который в новогоднюю ночь в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил двух польских подростков (двух девушек 14 и 16 лет). Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на слова представителя Окружной прокуратуры города.

За совершение таких преступлений в целом грозит 12 лет заключения.

Мужчина во время предварительного допроса полицией не признал себя виновным в представленных обвинениях. "Он сказал полиции, что не помнит, что произошло", - сообщили в прокуратуре.

1 января 2017 года сообщалось, что в новогоднюю ночь в польском городе Еленя-Гура водитель внедорожника сбил двух подростков, которые шли по тротуару. Девушки погибли на месте.