Полиция задержала военного, убившего сослуживца в Донбассе

Убийство произошло 1 января в пгт Донское Волновахского района во время конфликта между военными и гражданскими. Также ранение получил местный житель

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве украинского военнослужащего в пгт Донское Волновахского района: им оказался сослуживец убитого, 43-летний житель Запорожья. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Как сообщили правоохранители, 1 января 2017 года, около полуночи, в Донском в результате бытового конфликта между военными и гражданскими случайно был застрелен боец ВСУ. Также был ранен и госпитализирован местный житель.

"В тот же день сотрудники Волновахского отдела полиции совместно с военной службой правопорядка установили всех участников и свидетелей события. По подозрению в совершении преступления был задержан военнослужащий той же воинской части. У него изъято орудие преступления - огнестрельное оружие. Сейчас оно направлено на экспертизу", - говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания.

Инцидент предварительно квалифицирован как умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Материалы уголовного производства будут переданы в военную прокуратуру.

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