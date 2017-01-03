Полиция расследует гибель двоих военных в части под Марьинкой

Полиция начала расследовать гибель двух и ранение еще двух военнослужащих из-за неосторожного обращения с оружием в состоянии опьянения в зоне АТО

Полиция начала расследовать гибель двух и ранение еще двух военнослужащих из-за неосторожного обращения с оружием в состоянии алкогольного опьянения в зоне АТО. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент ЛІГА.net.

"Установлено, что имел место факт нарушения правил обращения с оружием, а также нарушение запрета на употребление алкогольных напитков. Сейчас эта трагедия расследуется Национальной полицией и Военной службой правопорядка", - сообщил он.

Трагедия произошла вечером 2 января в подразделении сил АТО возле Марьинки Донецкой области, в результате двое военнослужащих погибли и двое получили ранения из-за нарушения правил обращения с оружием в зоне АТО.

Минобороны обещает наказать виновных в этом инциденте.

1 января в результате ссоры с гражданскими в поселке Донское Волновахского района Донецкой области погиб один военный, один местный житель получил ранения.

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