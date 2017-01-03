У Пашинского изъяли пистолет и патроны - прокуратура
У депутата Сергея Пашинского изъято примененное им оружие, патроны и разрешение на него. Об этом в ходе брифинга, который транслировал 112 Украина, заявил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов.
"На оружие было разрешение. Соответственно, изъято оружие, изъяты патроны и все, что было у народного депутата по этому оружию. Сейчас направлен запрос с целью официального подтверждения выдачи этого оружия в органы, которые выдавали, и подтверждения разрешений, которые у него были", - сказал Чибисов.
Также он сообщил, что Пашинский применил "Глок-19" с патронами 9 мм.
В данный момент в рамках расследования проводится ряд экспертиз.
В новогоднюю ночь Пашинский написал на своей странице в Facebook, что, защищаясь от нападения со стороны пьяного мужчины, применил огнестрельное оружие. Также об этом инциденте сообщила пресс-служба Нацполиции Киевской области.
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